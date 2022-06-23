Toyota улучшила RAV4

Компания Toyota представила модернизированный RAV4 для европейского рынка. Кроссовер получил новую мультимедийную систему с увеличенной диагональю экрана, полностью цифровую приборную панель и усовершенствованный комплекс безопасности Safety Sense. Теперь он включает помощника Emergency Steering Assist, который помогает объезжать препятствия, распознает велосипедистов и припаркованные автомобили.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Кроссовер Toyota RAV4 для европейского рынка обновился совсем недавно — осенью прошлого года. Одна из самых популярных моделей марки получила новую светодиодную оптику с линзами прожекторного типа, зарядные порты USB-C и «приключенческую» версию Adventure с внедорожным декором.

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Но к 2023 модельному году Toyota решила внести ещё ряд улучшений, поэтому начиная с III квартала вседорожники будут оснащать новой мультимедийной системой, цифровой «приборкой» и усовершенствованным комплексом безопасности Safety Sense.

Стандартным для RAV4 станет центральный дисплей диагональю 10,5 дюйма вместо прежних восьми. Панель приборов на 12,3 дюйма предложит выбор из четырех вариантов оформления, причем она тоже войдет в перечень базового оборудования всех версий, кроме начальной.

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Медиасистема будет поддерживать Android Auto, Apple CarPlay и управление голосом. Также для неё заявлена облачная навигация с доступом к данным о пробках и свободных парковочных местах. За доплату предложат встроенную навигацию, распознающую дорожные знаки, экологические зоны и рассылающую оповещения об изменении погоды.

Изменится и работа электронных ассистентов Toyota Safety Sense. Так, функция предотвращения столкновений Pre-Collision System научится распознавать машины и пешеходов на перекрестках.

Кроме того, появится новый помощник Emergency Steering Assist, облегчающий объезд внезапных препятствий. На подключаемых гибридах система распознает велосипедистов и припаркованные автомобили.

Наконец, в палитру цветов кузова RAV4 добавят «перламутровый белый» Platinum White Pearl, который можно сочетать с черной крышей.

В Европе RAV4 оснащается бензиновым двигателем 2.0 (175 л.с., 208 Нм) в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а также гибридной установкой Hybrid Dynamic Force на базе мотора 2.5 (218—222 л.с., 221 Нм). На вершине гаммы — 306-сильный RAV4 Plug-in Hybrid с батарей емкостью 18,1 киловатт-часа и запасом хода на электротяге до 75 километров.