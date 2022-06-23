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34 минуты назад

Новости мира: Toyota улучшила RAV4: электронная приборка и новая медиасистема

Motor.ru

Компания Toyota представила модернизированный RAV4 для европейского рынка. Кроссовер получил новую мультимедийную систему с увеличенной диагональю экрана, полностью цифровую приборную панель и усовершенствованный комплекс безопасности Safety Sense. Теперь он включает помощника Emergency Steering Assist, который помогает объезжать препятствия, распознает велосипедистов и припаркованные автомобили.

Toyota улучшила RAV4
Фото: Motor.ruMotor.ru

Кроссовер Toyota RAV4 для европейского рынка обновился совсем недавно — осенью прошлого года. Одна из самых популярных моделей марки получила новую светодиодную оптику с линзами прожекторного типа, зарядные порты USB-C и «приключенческую» версию Adventure с внедорожным декором.

Motor.ru

Но к 2023 модельному году Toyota решила внести ещё ряд улучшений, поэтому начиная с III квартала вседорожники будут оснащать новой мультимедийной системой, цифровой «приборкой» и усовершенствованным комплексом безопасности Safety Sense.

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Стандартным для RAV4 станет центральный дисплей диагональю 10,5 дюйма вместо прежних восьми. Панель приборов на 12,3 дюйма предложит выбор из четырех вариантов оформления, причем она тоже войдет в перечень базового оборудования всех версий, кроме начальной.

Motor.ru

Медиасистема будет поддерживать Android Auto, Apple CarPlay и управление голосом. Также для неё заявлена облачная навигация с доступом к данным о пробках и свободных парковочных местах. За доплату предложат встроенную навигацию, распознающую дорожные знаки, экологические зоны и рассылающую оповещения об изменении погоды.

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Изменится и работа электронных ассистентов Toyota Safety Sense. Так, функция предотвращения столкновений Pre-Collision System научится распознавать машины и пешеходов на перекрестках.

Кроме того, появится новый помощник Emergency Steering Assist, облегчающий объезд внезапных препятствий. На подключаемых гибридах система распознает велосипедистов и припаркованные автомобили.

Наконец, в палитру цветов кузова RAV4 добавят «перламутровый белый» Platinum White Pearl, который можно сочетать с черной крышей.

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В Европе RAV4 оснащается бензиновым двигателем 2.0 (175 л.с., 208 Нм) в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а также гибридной установкой Hybrid Dynamic Force на базе мотора 2.5 (218—222 л.с., 221 Нм). На вершине гаммы — 306-сильный RAV4 Plug-in Hybrid с батарей емкостью 18,1 киловатт-часа и запасом хода на электротяге до 75 километров.

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