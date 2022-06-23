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43 минуты назад

Новости автомира: узбекские Шевроле ушли из России вслед за американскими

Wroom.ru

Компания «Узавтомоторс» прекратила поставки автомобилей Chevrolet в Россию ещё в марте, а дилеры почти распродали все запасы.

Узбекские Шевроле ушли из России вслед за американскими
Фото: Wroom.ruWroom.ru

В середине апреля американский концерн General Motors ушёл с российского рынка, забрав с собой марки Chevrolet и Cadillac. Но у нас предлагались ещё и старые модели Chevrolet узбекского производства: их поставками занималась частная компания «Келес Рус», а продажами — отдельная дилерская сеть.

Бюджетные автомобили «Шевроле» из Узбекистана вышли на российский рынок в 2020 году, после неудачной попытки продвижения этих машин под отдельной маркой Ravon. В ассортименте было три модели: седаны Nexia и Cobalt, а также компактный хэтчбек Spark.

Как пишет «Авторевю», компания «Узавтомоторс» ещё в марте приостановила отправку автомобилей в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. И, судя по всему, поставки этих машин уже не возобновятся. Российская компания-дистрибьютор «Келес Рус» фактически прекратила работу и даже закрыла свой сайт.

Последние седаны Chevrolet Cobalt 2021 года сейчас предлагаются по цене от 950 тысяч рублей

Небольшое количество седанов Chevrolet Nexia и Cobalt ещё есть у дилеров в разных регионах России, а вот запасы «Спарков» уже закончились.

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Для «Узавтомоторса» потеря российского рынка вряд ли станет очень чувствительной. В прошлом году компания выпустила 237 тысяч автомобилей, из них в Россию отправили лишь пять тысяч машин. А в этом году в Узбекистане начнут делать более современные модели Chevrolet на модульной платформе: первой машиной новой волны станет компактный паркетник Tracker.

Автоновости,Chevrolet Cobalt,Cadillac,Chevrolet,
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