Из России ушли дешевые Chevrolet из Узбекистана

С российского рынка ушли автомобили, которые выпускались в Узбекистане под маркой Chevrolet. Американский производитель два месяца назад объявил о том, что уходит из России, но на рынке все ещё были доступны бюджетные модели, такие как Nexia, Spark и Cobalt — их собирали по лицензии на заводе UzAuto Motors в Асаке. Теперь же узбекские машины тоже покинули наш рынок. Причина такая же, как и у остальных компаний — нежелание попасть под санкции США.

Фото: © Chervrolet © Chervrolet

До середины апреля на российском рынке были представлены шесть дорогих моделей концерна General Motors: внедорожники Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, а также кроссоверы Chevrolet TrailBlazer, Cadillac XT4, Cadillac XT5 и Cadillac XT6. Поставки этих машин осуществлял дистрибьютор «Дженерал Моторс Россия», а вторая компания — «Келес Рус» — занималась поставкой бюджетных Chevrolet в Россию.

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Спустя полтора месяца после начала спецоперации на территории Украины концерн GM обьявил об уходе с российского рынка — компания уволила всех сотрудников и прекратила поставки новых автомобилей. Такой шаг стал первым подобным для автомобильной отрасли, до этого зарубежные компании лишь приостанавливали продажи.

Компания «Келес Рус» же заявляла, что уход GM не повлияет на продажи бюджетных Chevrolet -- Nexia, Spark и Cobalt. Однако потом поставки машин и запчастей все же были остановлены.

На данный момент запасы узбекских Chevrolet почти распроданы дилерами. Хэтчбеков Spark не осталось, а седаны Nexia и Cobalt еще можно найти. За прошлый год в России было продано всего 5000 таких автомобилей при условии, что завод выпустил более 235 тысяч машин.

В «Келес Рус» заявили, что сейчас деятельность компании сосредоточена на поддержке гарантийных обязательств перед клиентам. Продажа запчастей ведется со склада, «который был сформирован ранее».