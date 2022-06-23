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1 час назад

Новости автомира: в Москве временно приостановят выдачу водительских прав

Елена Прошина

В воскресенье, 26 июня, Госавтоинспекция Москвы не будет выдавать водительские удостоверения, также нельзя будет поставить автомобиль на учет. Это связано с плановыми техническими работами по обслуживанию информационных систем МВД России. Об этом говорится в Telegram-канале столичного ГИБДД.

В Москве временно приостановят выдачу водительских прав
Фото: ТАССТАСС

«В связи с проведением 26 июня 2022 года, в воскресенье, плановых технических работ по обслуживанию информационных систем МВД России, предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы в этот день будет приостановлено», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме

Те, кто уже записался на прием в указанный день, сможет получить необходимые услуги как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, в другие рабочие дни.

Напомним, в предыдущий раз подобные работы проводились в конце марта. Тогда также была приостановлена выдача прав и регистрация машин на один день. Связаны ли технические работы недавними сбоями, в ГИБДД не уточнили.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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