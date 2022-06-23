Перечислены самые популярные комплектации Lada в России

Специалисты «Открытие Авто» (подразделение автобизнеса банка «Открытие») изучили статистику продаж новых Lada за прошлый месяц. В результате исследования они выяснили, какие 10 комплектаций отечественных машин являются самыми популярными среди покупателей. Первое место заняла Lada Vesta в стартовой версии Comfort: в мае на ней остановили выбор 548 россиян, что на 42 процента меньше, чем в апреле 2022 года.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На втором месте оказалась Lada Granta, самая дешевая версия которой — Classic — смогла за месяц привлечь 389 покупателей, то есть на 26 процентов меньше, чем в апреле. Речь идет об «обычной» комплектации Classic, а не об «антикризисной» Classic'22 без АБС и подушки безопасности: такой вариант вышел на рынок только в середине июня.

Третье место заняла Niva Travel, у которой самым ходовым оказался второй по стоимости уровень исполнения Comfort. Такие внедорожники купили 308 человек — минус 39 по сравнению с апрелем. Замыкают пятерку популярных комплектаций седан Granta Comfort и Vesta Comfort с 287 (-37 процентов) и 198 (+41 процент) покупателями соответственно.

Далее в рейтинге следуют Niva Travel в версии Luxe (109 штук, -25 процентов), хэтчбек Granta Classic (169 штук, +23 процента), седан Granta Comfort со 106-сильным мотором (154 штук, +8 процентов), Largus Comfort (147 штук, -21 процент) и хэтчбек Granta Comfort (134 штуки, -2 процента).