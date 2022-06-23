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53 минуты назад

Новости автомира: Самым продаваемым автомобилем в мире впервые стал кроссовер. И это Toyota

Motor.ru

Аналитическая компания JATO Dynamics совместно со специалистами издания Motor1 провели исследование, в ходе чего определили самые популярные автомобили в 2021 году. Эксперты анализировали данные по 106 странам, на которые приходится 99 процентов всех продаж транспортных средств. В результате самой востребованной машиной на планете впервые стал кроссовер Toyota RAV4. Кроме того, первый раз в истории в список самых популярных у покупателей моделей попал электрокар.

Кроссовер впервые стал самым продаваемым автомобилем в мире
Фото: Motor.ruMotor.ru

В 2021 году в мире продали 1 132 000 кроссоверов Toyota RAV4. На втором месте с результатом в 1 104 000 машин расположилась Toyota Corolla. Замкнул тройку лидеров с 903 000 проданных моделей Honda CR V. Кроме того, в топ-10 самых продаваемых автомобилей попали Nissan Sentra, Toyota Camry, Honda HR V, а также Ford F 150, Toyota Hilux, Tesla Model 3 и Honda Accord. Таким образом, 80 процентов самых популярных автомобилей принадлежат японским производителям.

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Что касается разделения по классам, то в категории среднеразмерных седанов лидером стала Toyota Camry. В рейтинге пикапов на первом месте оказался Ford F 150. Среди премиальных автомобилей с показателем в 329 000 проданных экземпляров победил BMW 3 серии.

В списке ультракомпактных машин чаще всего покупатели выбирали Wuling Hongguang Mini EV (391 000 моделей). Лучшим спорткаром по итогам прошлого года стал Ford Mustang, который купили 70 000 раз.

В начале июня специалисты составили рейтинг самых популярных автомобилей на российском рынке в кризисный период. В лидерах списка традиционно оказались Lada, Kia и Hyundai.

Кроссоверы, которые россияне покупали в «черный месяц»

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