Россиян предупредили о проблемах с ремонтом зарубежных машин

«Думаю, прежде всего, те марки, владельцы которых отказались от работы на российском рынке. Естественно, это европейские автомобили, японские, американские и, отчасти, корейские. Понятно, что проблемы с запчастями будут. И с обслуживанием. В каких-то отдельных случаях ремонт просто будет невозможен, потому что трудно будет или вообще нельзя достать какие-то детали и агрегаты. В целом, это, конечно же, скажется на безопасности дорожного движения», - подчеркнул он.