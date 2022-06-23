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1 час назад

Новости автомира: россиян предупредили о проблемах с ремонтом зарубежных машин

Рамблер

Автомобилисты могут столкнуться с невозможностью ремонта зарубежных машин к концу года. Речь идет о тех, кто владеет транспортными средствами брендов, которые ушли из России. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Россиян предупредили о проблемах с ремонтом зарубежных машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, прежде всего, те марки, владельцы которых отказались от работы на российском рынке. Естественно, это европейские автомобили, японские, американские и, отчасти, корейские. Понятно, что проблемы с запчастями будут. И с обслуживанием. В каких-то отдельных случаях ремонт просто будет невозможен, потому что трудно будет или вообще нельзя достать какие-то детали и агрегаты. В целом, это, конечно же, скажется на безопасности дорожного движения», - подчеркнул он.

В ГИБДД ожидают ухудшения технического состояния автомобилей из-за нехватки запчастей и проблем с обслуживанием в связи с санкциями.

Ранее 22 июня президент России Владимир Путин заявил, что власти России ведут переговоры о наращивании доли китайских автомобилей и техники на российском рынке. Глава государства указал на увеличение объемов поставок российской нефти в Китай и Индию, а также на динамичное развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Виктор Похмелкин,Владимир Путин,ГИБДД,
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