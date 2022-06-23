Россиян предупредили о проблемах с ремонтом зарубежных машин

Автомобилисты могут столкнуться с невозможностью ремонта зарубежных машин к концу года. Речь идет о тех, кто владеет транспортными средствами брендов, которые ушли из России. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
«Думаю, прежде всего, те марки, владельцы которых отказались от работы на российском рынке. Естественно, это европейские автомобили, японские, американские и, отчасти, корейские. Понятно, что проблемы с запчастями будут. И с обслуживанием. В каких-то отдельных случаях ремонт просто будет невозможен, потому что трудно будет или вообще нельзя достать какие-то детали и агрегаты. В целом, это, конечно же, скажется на безопасности дорожного движения», - подчеркнул он.
В ГИБДД ожидают ухудшения технического состояния автомобилей из-за нехватки запчастей и проблем с обслуживанием в связи с санкциями.
Ранее 22 июня президент России Владимир Путин заявил, что власти России ведут переговоры о наращивании доли китайских автомобилей и техники на российском рынке. Глава государства указал на увеличение объемов поставок российской нефти в Китай и Индию, а также на динамичное развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства.