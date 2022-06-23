BMW впервые в своей истории выпустила универсал M3

Компания BMW представила универсал M3 Touring. До этого машина предлагалась только в кузовах седан, купе и кабриолет. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

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Автомобиль получил аэродинамический обвес, выхлопную систему с четырьмя патрубками и колесные диски особого дизайна диаметром 20 дюймов. Также на новинке установлен спойлер и радиаторная решетка с характерными большие «ноздрями», которые впервые дебютировали на BMW 4-Series. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,36.

В салоне M3 Touring установлена цифровая приборная панель, большой экран мультимедийной системы, спортивные сиденья. Также новинка получила электропривод передних сидений и трехзонный климат-контроль. Багажник может вмещать от 500 до 1510 л. Дорожный просвет универсала составляет 122 мм.

Автомобиль получил трехлитровый бензиновый турбомотор мощностью 510 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Привод — полный. От 0 до 100 км/час универсал разгоняется за 3,6 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.