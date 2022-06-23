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1 час назад

Новости автомира: Porsche Carrera GT Михаэля Шумахера выставлена на продажу

F1News.ru

В последнее время всё больше автомобилей, на которых когда-то ездил семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выставляются на продажу. Только в этом году мы писали о Mercedes-Benz C63 AMG и Ferrari California Шумахера, которым ищут новых владельцев. Однако в биографии Михаэля был ещё один интересный автомобиль, за рулём которого легендарный гонщик ездил по дорогам общего пользования.

На продажу выставили еще один автомобиль Михаэля Шумахера
Фото: F1News.ruF1News.ru

Речь о Porsche Carrera GT 2004 года, которая была в пользовании Шумахера до 2008 года. Поскольку в те годы немец был связан с Ferrari, машина формально была оформлена не на гонщика, а на компанию его менеджера Вилли Вебера.

F1News.ru

За прошедшие с момента выпуска 18 лет на машине, оснащённой 5,7-литровым двигателем V10 мощностью 603 л.с., проехали 14200 километров. Porsche продаётся через площадку Elferspot, а физически находится в немецком Леверкузене.

Продавец уверяет, что у него есть документы, подтверждающие связь с Михаэлем Шумахером, и в качестве доказательства приводит логотип гонщика на кузове. Цена – по запросу, но по оценкам экспертов может превысить один миллион евро. Такая сумма объясняется не только именем бывшего владельца, но и ограниченным тиражом – спорткар выпущен в количестве 1500 экземпляров.

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