На продажу выставили еще один автомобиль Михаэля Шумахера

В последнее время всё больше автомобилей, на которых когда-то ездил семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выставляются на продажу. Только в этом году мы писали о Mercedes-Benz C63 AMG и Ferrari California Шумахера, которым ищут новых владельцев. Однако в биографии Михаэля был ещё один интересный автомобиль, за рулём которого легендарный гонщик ездил по дорогам общего пользования.

Фото: F1News.ru F1News.ru

Речь о Porsche Carrera GT 2004 года, которая была в пользовании Шумахера до 2008 года. Поскольку в те годы немец был связан с Ferrari, машина формально была оформлена не на гонщика, а на компанию его менеджера Вилли Вебера.

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За прошедшие с момента выпуска 18 лет на машине, оснащённой 5,7-литровым двигателем V10 мощностью 603 л.с., проехали 14200 километров. Porsche продаётся через площадку Elferspot, а физически находится в немецком Леверкузене.