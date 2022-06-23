Новая «Волга» может стать электромобилем с узлами от Aurus

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил, что сейчас рассматривается возможность возобновления производства культовых автомобилей «Волга» и «Победа». У властей уже есть варианты, где наладить сборку таких машин. Инженеры считают, что в нынешнее время необходимо сделать ставку на разработку электрокаров. При этом батарейная «Волга» может получить как зарубежную, так и разработанную с нуля платформу.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Производство электрической «Волги» могут наладить на площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде. К разработке возрожденной модели могут привлечь инженеров НАМИ, которые создавали Aurus Senat, Komendant и Arsenal. В теории архитектуру этих моделей можно адаптировать и под «Волгу», которая в таком случае получит статус электромобиля бизнес-класса.

Однако один из специалистов института, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что платформа, используемая в «Аурусах» получилась немасштабируемая, поэтому сделать батарейную «Волгу» из правительственных автомобилей не получится.

При этом в перспективной модели можно использовать некоторые узлы Aurus. В случае, если длина «Волги» не превысит пяти метров, под электрокар можно будет легко адаптировать электронику, а также гибридную силовую установку.

В качестве платформы инженеры смогут использовать как зарубежные, так и оригинальную разработку. Специалисты НАМИ способны создать с нуля новую архитектуру или предоставить лицензии на использования отдельных компонентов от Aurus. В любом случае, разработка новой «Волги» с ДВС в нынешнее время нецелесообразна.