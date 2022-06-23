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1 час назад

Новости автомира: Супергибрид McLaren P1 получит версию без крыши

Motor.ru

Фирма Lanzante представила супергибрид McLaren P1 Spider. Это открытая версия обычного P1, производство которого завершилось в 2015 году. Автомобиль построен при участии Пола Хоса, автора экстерьеров оригинального P1, 720S и Artura, и будет выпущен в количестве пяти штук. Первому заказчику обещают передать автомобиль до конца года.

Супергибрид McLaren P1 получит версию без крыши
Фото:  Zero2Turbo Zero2Turbo

Ателье Lanzante занимается переделкой супергибридов McLaren P1 с 2016 года. Началось всё с P1 LM — дорожной версии трекового P1 GTR.

Затем последовали «длиннохвостый» P1 GT, P1 GTR-18 в стиле F1 GTR Longtail и P1 HDK, напрямую отсылающий к F1 HDK, двум суперкарам в спецификации LM, которые отличались более мощными двигателями и агрессивными обвесами в стиле гоночных F1 GTR. Новая работа мастерской — родстер P1 Spider, причем таких сделают всего пять.

Чтобы не лишать спайдер визуальной целостности купе, специалисты Lanzante обратились к Полу Хосу, автору экстерьеров McLaren P1, 720S и Artura.

Отличительной чертой гиперкара стали карбоновые обтекатели с установленными в них воздухозаборниками, но ещё пришлось немного изменить передние крылья, двери и крышку моторного отсека. Снижение жесткости, вызванное отсутствием крыши, компенсировали усилением нижней части шасси.

Также обновлены материалы салона. Теперь это кожа и текстиль SuperFabric, в структуру которого добавлен тонкий слой бронированных пластин. А вот техническая начинка осталась прежней — это битурбодвигатель V8 3.8 и 200-сильный электромотор, в сумме дающие 916 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. В планах Lanzante построить пять спайдеров. Для них возьмут обычные купе, которых в мире насчитывается 427.

Автоновости,McLaren P1,McLaren,
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