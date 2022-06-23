СМИ: Покупателей Lada Granta обязали согласиться с отсутствием ЭРА-ГЛОНАСС

Покупатели Lada Granta Classic 2022 модельного года при оформлении договора о приобретении машины должны подписать два дополнительных соглашения. В одном из них говорится, что автомобиль не оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, в другом — что существуют ограничения по выезду за пределы России. Об этом изданию "Лада.Онлайн" рассказал один из представителей дилерской сети марки.