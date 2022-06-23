СМИ: Покупателей Lada Granta обязали согласиться с отсутствием ЭРА-ГЛОНАСС

Покупатели Lada Granta Classic 2022 модельного года при оформлении договора о приобретении машины должны подписать два дополнительных соглашения. В одном из них говорится, что автомобиль не оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, в другом — что существуют ограничения по выезду за пределы России. Об этом изданию "Лада.Онлайн" рассказал один из представителей дилерской сети марки.
Продажи Lada Granta Classic 2022, представляющей собой облегченную версию модели, начались ранее в июне. Такая Granta разработана, чтобы обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля и исключить влияние дефицита импортных компонентов. В материале отмечается, что это временное решение: "АвтоВАЗ" ищет новых поставщиков.
Как пишет ixbt.com, рекомендованная цена на данную комплектацию на 103 200 рублей ниже, чем стоимость Granta Classic предыдущего модельного года. Цены на Granta Classic 2022 начинаются с 658 300 рублей.