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1 час назад

СМИ: Покупателей Lada Granta обязали согласиться с отсутствием ЭРА-ГЛОНАСС

Мария Иванова

Покупатели Lada Granta Classic 2022 модельного года при оформлении договора о приобретении машины должны подписать два дополнительных соглашения. В одном из них говорится, что автомобиль не оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, в другом — что существуют ограничения по выезду за пределы России. Об этом изданию "Лада.Онлайн" рассказал один из представителей дилерской сети марки.

СМИ: Покупателей Lada Granta обязали согласиться с отсутствием ЭРА-ГЛОНАСС
Фото: lada.rulada.ru

Продажи Lada Granta Classic 2022, представляющей собой облегченную версию модели, начались ранее в июне. Такая Granta разработана, чтобы обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля и исключить влияние дефицита импортных компонентов. В материале отмечается, что это временное решение: "АвтоВАЗ" ищет новых поставщиков.

Как пишет ixbt.com, рекомендованная цена на данную комплектацию на 103 200 рублей ниже, чем стоимость Granta Classic предыдущего модельного года. Цены на Granta Classic 2022 начинаются с 658 300 рублей.

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