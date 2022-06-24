АвтоВАЗ может выпустить полмиллиона автомобилей в 2023 году

В четверг, 23 июня, АвтоВАЗ провел пресс-конференцию с поставщиками, на которой обсудили возможности снижения стоимости автомобилей, замещение импортных комплектующих, углубление локализации и производственные планы компании на следующий год. Газета «Ведомости» со ссылкой на председателя правительства Ульяновской области Владимира Разумкова сообщает, что в 2023 году АвтоВАЗ может выпустить полмиллиона автомобилей, то есть на 70 тысяч машин больше, чем было произведено в 2021-м.

Фото: © Lada © Lada

«Мы услышали достаточно четкий сигнал о том, что 2023 год — это производство 500 тысяч автомобилей, — цитирует чиновника газета. — На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы, поэтому те наши поставщики, которые работают с АвтоВАЗом, на сегодняшний день начинают поставку компонентов».

Пресс-служба Lada в свою очередь приводит словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова. Он заявил, что в нынешних условиях ключевая задача компании — «удержать и сохранить профессиональный коллектив, и вместе работать над развитием модельного ряда Lada». «Здесь мы намерены опираться на новые отечественные платформы, локальные и локализованные решения и компоненты, — пояснил он. — Наш приоритет — это технологический суверенитет по критически важным технологиям и компонентам, которого мы сможем достичь только совместно работая с нашими партнерами-поставщиками и при поддержке государства».

В начале июня АвтоВАЗ возобновил производство модели Granta на заводе в Тольятти — она выпускается в упрощенной версии Classic'22 без подушек безопасности, SOS-кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и прочей «сложной» электроники. В середине лета аналогичная версия появится у семейства Niva.