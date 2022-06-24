Сотню слишком громких мотоциклов уничтожили бульдозером

В Нью-Йорке уже многие годы существует проблема с шумными мотоциклами и квадроциклами, на которые часто жалуются местные жители. Нынешний мэр города Эрик Адамс поставил перед собой цель избавиться от техники, «терроризирующей» население. С начала 2022 года полицейские конфисковали более двух тысяч кроссовых мотоциклов и квадроциклов, эксплуатация которых запрещена. Однако это градоначальника не остановило.
Эрик Адамс устроил показательное уничтожение 92 запрещенных мотоциклов с помощью бульдозера, который одним махом смял под собой шумные байки. За происходящим наблюдали десятки местных жителей. Во время выступления мэр Нью-Йорка подчеркнул, что уничтожение «незаконных» мотоциклов станет гарантией того, что они никогда больше не появятся на городских улицах. Кроме того, градоначальник сообщил, что чаще всего подобными байками управляют незастрахованные водители.
С момента вступления в должность мэра, с 1 января 2022 года, Адамс объявил войну «противозаконным» мотоциклам. С тех пор в Нью-Йорке ужесточили контроль за двухколесной техникой. За полгода в рамках обеспечения общественной безопасности полицейские конфисковали более двух тысяч байков, что на 80 процентов больше аналогичного периода прошлого года.
В декабре прошлого года в Сети опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали уничтожение Tesla Model S с помощью взрывчатки. Вместе с электрокаром владелец подорвал манекен Илона Маска.