Сотню слишком громких мотоциклов уничтожили бульдозером

В Нью-Йорке уже многие годы существует проблема с шумными мотоциклами и квадроциклами, на которые часто жалуются местные жители. Нынешний мэр города Эрик Адамс поставил перед собой цель избавиться от техники, «терроризирующей» население. С начала 2022 года полицейские конфисковали более двух тысяч кроссовых мотоциклов и квадроциклов, эксплуатация которых запрещена. Однако это градоначальника не остановило.

Фото: © NYC Mayor's Office / YouTube © NYC Mayor's Office / YouTube

Эрик Адамс устроил показательное уничтожение 92 запрещенных мотоциклов с помощью бульдозера, который одним махом смял под собой шумные байки. За происходящим наблюдали десятки местных жителей. Во время выступления мэр Нью-Йорка подчеркнул, что уничтожение «незаконных» мотоциклов станет гарантией того, что они никогда больше не появятся на городских улицах. Кроме того, градоначальник сообщил, что чаще всего подобными байками управляют незастрахованные водители.

Смотреть с отметки 41;20

С момента вступления в должность мэра, с 1 января 2022 года, Адамс объявил войну «противозаконным» мотоциклам. С тех пор в Нью-Йорке ужесточили контроль за двухколесной техникой. За полгода в рамках обеспечения общественной безопасности полицейские конфисковали более двух тысяч байков, что на 80 процентов больше аналогичного периода прошлого года.