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1 час назад

Новости автомира: В ГИБДД заявили о дефиците запчастей и проблемах с ремонтом автомобилей

Motor.ru

В России возник острый дефицит иностранных запчастей, из-за которого все чаще наблюдаются проблемы с техническим обслуживанием автомобилей. Представители ГИБДД заявили, что крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Как говорят в ведомстве, дефицит комплектующих особенно остро ощущается из-за того, что в России резко выросла популярность автомобильного туризма. Но автовладельцы не могут должным образом обслужить машины перед поездкой, что напрямую влияет на безопасность на дорогах.

В ГИБДД заявили о дефиците запчастей
Фото: PixabayPixabay

С соответствующим заявлением выступил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин в рамках пресс-конференции, когда отвечал на вопрос о влиянии санкций на автомобильную промышленность.

«Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, они могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства», — заявил он.

Кузин отметил, что на безопасность на дорогах уже наложила отпечаток пандемия и два года застоя на мировом автомобильном рынке. Сейчас же ситуация усугубилась еще сильнее, а кроме того, закрытые границы и закрытые на юге страны аэропорты повысили спрос на внутренний автомобильный туризм.

Накануне стало известно, что из-за роста стоимости запчастей в России существенно подскочат тарифы на ОСАГО. Базовый тариф планируют увеличить на 26 процентов, за счет такого решения получится сохранить текущие цены на страховку для аккуратных водителей — тарифы повысят для аварийных автовладельцев.

Автоновости,Владимир Кузин,ГИБДД,
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