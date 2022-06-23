В ГИБДД заявили о дефиците запчастей

В России возник острый дефицит иностранных запчастей, из-за которого все чаще наблюдаются проблемы с техническим обслуживанием автомобилей. Представители ГИБДД заявили, что крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Как говорят в ведомстве, дефицит комплектующих особенно остро ощущается из-за того, что в России резко выросла популярность автомобильного туризма. Но автовладельцы не могут должным образом обслужить машины перед поездкой, что напрямую влияет на безопасность на дорогах.

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С соответствующим заявлением выступил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин в рамках пресс-конференции, когда отвечал на вопрос о влиянии санкций на автомобильную промышленность.

«Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, они могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства», — заявил он.

Кузин отметил, что на безопасность на дорогах уже наложила отпечаток пандемия и два года застоя на мировом автомобильном рынке. Сейчас же ситуация усугубилась еще сильнее, а кроме того, закрытые границы и закрытые на юге страны аэропорты повысили спрос на внутренний автомобильный туризм.