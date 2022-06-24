Выпуск «Волги» могут наладить на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде

Производство возрожденной «Волги» и «Победы» могут наладить на площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает портал news.ru. По данным издания, для разработки электрической «Волги» могут привлечь инженеров НАМИ, которые создали представительские автомобили Aurus Senat, Komendant.

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Единая модульная платформа, на которой построен Aurus, оказалась немасштабируемой, поэтому ее нельзя приспособить под новую «Волгу». Инженерам придется разработать для автомобиля абсолютно новую оригинальную платформу. В НАМИ могут создать такой автомобиль с нуля, а также частично использовать наработки и отдельные компоненты от Aurus.

Если новая «Волга» в длину не превысит пяти метров, то в ней можно использовать электронику от Aurus, гибридную силовую установку и четырехцилинровые моторы рабочим объемом 2,2 литра. По мнению экспертов, делать сейчас «Волгу» с традиционным ДВС не имеет смысла, лучше делать электрокар.