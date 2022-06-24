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47 минут назад

Новости автомира: производство «Волги» могут наладить на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде

Южный автомобиль

Производство возрожденной «Волги» и «Победы» могут наладить на площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает портал news.ru. По данным издания, для разработки электрической «Волги» могут привлечь инженеров НАМИ, которые создали представительские автомобили Aurus Senat, Komendant.

Выпуск «Волги» могут наладить на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Единая модульная платформа, на которой построен Aurus, оказалась немасштабируемой, поэтому ее нельзя приспособить под новую «Волгу». Инженерам придется разработать для автомобиля абсолютно новую оригинальную платформу. В НАМИ могут создать такой автомобиль с нуля, а также частично использовать наработки и отдельные компоненты от Aurus.

Если новая «Волга» в длину не превысит пяти метров, то в ней можно использовать электронику от Aurus, гибридную силовую установку и четырехцилинровые моторы рабочим объемом 2,2 литра. По мнению экспертов, делать сейчас «Волгу» с традиционным ДВС не имеет смысла, лучше делать электрокар.

Ранее о планах возродить автомобили марок «Волга» и «Победа» заявлял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В настоящее время производство автомобилей Volkswagen на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде приостановлено.

Автоновости,Volkswagen,Минпромторг,
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