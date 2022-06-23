Оценены перспективы нового китайского автобренда в России

«Что касается нашего рынка, здесь всегда один вопрос — что это будет за автомобиль у нас, в каком исполнении. Если в том, в котором продается в Китае, тогда возникает вопрос цены и на кого этот автомобиль ориентирован. Тут возможны совершенно разные невообразимые реакции рынка, по какому сценарию все пойдет, не очень понятно. Например, когда появился Genesis, люксовый бренд фирмы Hyundai, многие скептики говорили, что эти автомобили покупать не будут, потому что есть BMW и Mercedes. Но покупать стали, потому что даже люди с деньгами считают деньги», — отметил Кадаков.