Оценены перспективы нового китайского автобренда в России

Российский рынок может принять или нет китайский премиальный бренд автомобилей Hongqi, предсказать реакции сложно, но у компании есть перспективы, в том числе в люксовом сегменте. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Он рассказал, что раньше Hongqi выпускал автомобили высокого класса для правящей коммунистической партии Китая и купить их в простое пользование было нельзя, но сейчас все изменилось и компания начала заниматься экспортом своих машин.
«Что касается нашего рынка, здесь всегда один вопрос — что это будет за автомобиль у нас, в каком исполнении. Если в том, в котором продается в Китае, тогда возникает вопрос цены и на кого этот автомобиль ориентирован. Тут возможны совершенно разные невообразимые реакции рынка, по какому сценарию все пойдет, не очень понятно. Например, когда появился Genesis, люксовый бренд фирмы Hyundai, многие скептики говорили, что эти автомобили покупать не будут, потому что есть BMW и Mercedes. Но покупать стали, потому что даже люди с деньгами считают деньги», — отметил Кадаков.
Он добавил, что китайские автомобили сейчас стали намного лучше, но и дороже, то есть Hongqi является сегментом выше Genesis и пытается спорить с Maybach, Bentley, AURUS. Кадаков уверен, что бренд поначалу будет вести лишь штучные продажи, но в дальнейшем может увеличивать свою долю на рынке России, в том числе в люксовом сегменте.
Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в РФ могут начаться продажи автомобилей китайского производителя Hongqi. Но официального подтверждения данной информации пока не было.