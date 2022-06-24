«Обойдется дорого»: ГИБДД обратилась к автовладельцам

В ГИБДД призвали следить за техническим состоянием автомобилей, так как от этого зависит безопасность водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Обратился к автовладельцам замначальника инспекции Владимир Кузин .

«Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства. Поэтому каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства», – заявил Кузин на пресс-конференции.

«Восстановление поврежденного автомобиля на сегодняшний день будет обходиться весьма дорого, не только в плане восстановления самого автомобиля, но и в последующем перестраховании. Поэтому эти все социально-экономические условия накладываются, в том числе сложности содержания транспортных средств, они будут оказывать существенное влияние», – отметил замначальника.

В июне стало известно о претензиях потребителей к автопроизводителям, которые отказались работать в России, что вызвало перебои с поставками запчастей и рост цен на них. 6 июня было заявлено об иске к Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor. Также 14 июня Генпрокуратуру и МВД попросили проверить грузовые автоконцерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco и при необходимости привлечь их к уголовной ответственности.