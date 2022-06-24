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55 минут назад

Новости автомира: Toyota отзывает электрические кроссоверы BZ4X из-за откручивающихся колес

ПроКроссовер.руиещё 1

Toyota отозвала почти 2700 своих новых электрических внедорожников bZ4X из-за потенциального риска аварии. Кроссовер bZ4X был запущен в начале этого года в рамках стремления японского автопроизводителя выпустить 30 моделей электромобилей к 2030 году. Большинство нынешних электромобилей Toyota представляют собой гибридные автомобили, приводимые в действие комбинацией двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей с батарейным питанием.

Toyota отзывает электрические кроссоверы BZ4X
Фото: Toyota Toyota

Как сообщает компания, причиной отзыва стали колеса, которые могут отвалиться из-за проблем с болтами.

Toyota bZ4X была первоначально запущена для рынков США и Японии в апреле, а в последующие недели была выпущена в Европе. Он основан на архитектуре e-TNGA компании, специально разработанной для электромобилей. Ожидается, что среднеразмерный внедорожник будет конкурировать с Kia EV6, Hyundai Ioniq5 и Tesla Model Y.

Автоновости,Hyundai,Kia,Toyota,Tesla,
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