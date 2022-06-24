Toyota отзывает электрические кроссоверы BZ4X

Toyota отозвала почти 2700 своих новых электрических внедорожников bZ4X из-за потенциального риска аварии. Кроссовер bZ4X был запущен в начале этого года в рамках стремления японского автопроизводителя выпустить 30 моделей электромобилей к 2030 году. Большинство нынешних электромобилей Toyota представляют собой гибридные автомобили, приводимые в действие комбинацией двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей с батарейным питанием.

Фото: Toyota Toyota

Как сообщает компания, причиной отзыва стали колеса, которые могут отвалиться из-за проблем с болтами.