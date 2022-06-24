Раскрыты варианты названия Lada Niva

Lada Niva, получившая в начале прошлого года приставку Legend, могла называться совсем по-другому. В своем сообществе в соцсети ВКонтакте тольяттинский производитель раскрыл несколько вариантов, которые рассматривались в качестве имени для внедорожника. В их числе — «Гейзер», «Роса», «Гамма», «Вираж» и даже «Туман». Но победила «Нива» — «краткое благозвучное слово», которое в русском языке имеет положительные ассоциации, отмечает АвтоВАЗ.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Похожие по звучанию слова есть и в других мировых языках, и они тоже носят положительные значения, говорится в сообщении. К примеру, это «снежный» на английском языке (вероятно, имеется в виду nival), «новый» на испанском (nuevo), «сад» на японском (庭, niwa) и «горизонт» на французском (le niveau).

Видео дня

Ранее эти сходства подметил дизайнер АвтоВАЗа Владимир Сёмушкин, который и предложил имя «Нива» в 1974 году. В то время такое название уже было «занято» одним из комбайнов, из-за чего предложение художника приняли не сразу. Однако он настоял на своем, отметив, что «про комбайн все забудут, а автомобиль останется».

В прошлом году АвтоВАЗ развеял распространенную легенду, согласно которой слово «Нива» является аббревиатурой из первых букв имен детей ведущего конструктора проекта Петра Прусова и главного инженера ВАЗа Владимира Соловьева. Считалось, что их звали Наталья, Ирина, Вадим и Андрей. Однако сына Соловьева звали Сергей, а версию придумал в 2012 году Прусов — ради шутки.

В начале 2000-х название Niva досталось автомобилю, выпускавшемуся совместным предприятием General Motors и АвтоВАЗа. Внедорожник под маркой Lada сменил имя на 4х4. В 2019 году СП перешло под контроль АвтоВАЗа, Chevrolet Niva переводилась в Lada Niva Travel, а 4х4 вернули историческое название, но уже с приставкой Legend.