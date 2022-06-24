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1 час назад

Новости автомира: Lada Granta без подушек безопасности и ABS начали продавать со скидкой

Газета.Ruиещё 2

«АвтоВАЗ» объявил скидки на покупку упрощенной Lada Granta в июне 2022 года. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».

Упрощенные Lada Granta начали продавать со скидкой
Фото: LadaLada

В первую очередь покупателям предлагается воспользоваться программой «Трейд-ин», подразумевающей сдачу предыдущего автомобиля в зачет нового, и Lada Finance, предполагающей приобретение Granta в кредит. В обоих случаях скидка составит 20 тыс. руб.

Кроме того, покупатели Lada могут воспользоваться программами от банков-партнеров «АвтоВАЗа», а также оформить кредит с ежемесячным платежом в 5 тыс. руб.

Напомним, продажи упрощенной Lada Granta стартовали 16 июня. Седан в базовой комплектации стоит 678 300 руб., лифтбек – 698 300 руб., а универсал – 705 300 руб.

У упрощенных Lada Granta отсутствуют антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности для водителя, система курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер.

Модель оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

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