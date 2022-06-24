Упрощенные Lada Granta начали продавать со скидкой

«АвтоВАЗ» объявил скидки на покупку упрощенной Lada Granta в июне 2022 года. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».

Фото: Lada Lada

В первую очередь покупателям предлагается воспользоваться программой «Трейд-ин», подразумевающей сдачу предыдущего автомобиля в зачет нового, и Lada Finance, предполагающей приобретение Granta в кредит. В обоих случаях скидка составит 20 тыс. руб.

Кроме того, покупатели Lada могут воспользоваться программами от банков-партнеров «АвтоВАЗа», а также оформить кредит с ежемесячным платежом в 5 тыс. руб.

Напомним, продажи упрощенной Lada Granta стартовали 16 июня. Седан в базовой комплектации стоит 678 300 руб., лифтбек – 698 300 руб., а универсал – 705 300 руб.

У упрощенных Lada Granta отсутствуют антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности для водителя, система курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер.