Китайский премиум-бренд планирует выйти на российский рынок

Китайская компания Hongqi, которая специализируется на премиальных авто, планирует выход на российский авторынок. Продажи машин этого бренда могут начаться в 3 квартале текущего года.

Фото: car.ru car.ru

В первую очередь, в РФ должны появиться три седана, а также большая версия кросса. Самой бюджетной будет H5 в кузове седан. В КНР в начале текущего года представили вторую генерацию данной модели. На российском рынке могут начать продажи Hongqi первой генерации, базирующейся на основе Mazda 6.

4,9-метровая четырёхдверка получила турбомоторы на 169 – 197 «лошадей» и РКПП/АКПП. Пятиметровая Hongqi H7 комплектуется 1,8-литровым турбомотором на 188 «лошадей» и двухлитровой «четвёркой» на 204 лошадиных сил. Вместе с этими моторами седана функционирует полноприводная система.

Hongqi H9 является флагманским предложением бренда среди легковых версий седанов. Дебют модели состоялся в 2020 году. Это авто стало первым в линейке Hongqi, в котором использовалась стилистика Джайлса Тейлора, являющегося экс-дизайнером Rolls-Royce. Его моторы генерируют до 283 лошадиные силы. В КНР Hongqi H9 получил также длиннобазную версию. Пока неясно, появится ли это авто в РФ.

В России самой дорогой моделью может стать большой электрический кросс E HS9. Его уже неофициально реализуют в РФ. 5,2-метровая модификация получила два электромотора, генерирующие в сумме до 551 лошадиную силу. E HS9 в цикле NEDC способен на одном заряде преодолевать 690 км.

Пока неясно, каким образом организуют присутствие бренда на отечественном авторынке и в каком именно порядке модели станут выводить на рынок. Информация о ценниках пока тоже держится в секрете.