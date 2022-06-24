Названы самые востребованные у россиян марки легковушек

Toyota Camry и BMW X5 стали самыми востребованными автомобилями в своих ценовых сегментах среди представленных на «Авито» автомобилей. В данном случае спрос превышает предложение, заявил старший аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук, передает агентство «Прайм».

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«Из автомобилей, которые представлены на "Авито Авто", наиболее популярны в своих сегментах BMW X5, Toyota Camry. Модели пользуются достаточно большим спросом, и спрос превышает предложение — желающих купить больше. Также популярны Toyota Land Cruiser Prado и Мercedes-Вenz», — отметил Ткачук.

Аналитик отметил, что запросов на покупку Toyota Camry (массовый сегмент), Toyota Land Cruiser Prado (более высокий сегмент в аналогичной линейке), BMW X5, Мercedes-Вenz (премиум-сегмент) больше, чем их представлено в целом.

Данные «Автостата» свидетельствуют о том, что автоконцерны наиболее востребованных у россиян автомобилей в целом входят и в топ продаж в своих ценовых сегментах на Дальнем Востоке.

Лидируют по объему продаж новых легковых автомобилей в премиальном сегменте ДФО Lexus — 185 штук, Mercedes-Вenz — 141, BMW — 59. Что касается машин с пробегом, то тройка лидеров осталось прежней — первое место занимает Lexus — 3447 штук, далее Мercedes-Вenz — 931 и BMW — 575.