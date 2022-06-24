В России заработает новый агрегатор такси

В России 1 июля должен заработать новый агрегатор такси «СвифтДрайв». Об этом «Известиям» заявил сооснователь сервиса Станислав Ястржембский, сын экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского.

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Отмечается, что сервис позволит объединить поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизировать операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечить экономию до 25% на транспортное обслуживание.

Так, новый игрок должен заместить агрегатора такси Gett, который недавно объявил об уходе из России. Так, начать компания планирует с корпоративного сегмента, а потом она намерена выйти на рынок B2C, указал Станислав Ястржембский.

«В наших планах занять около 12–15% российского рынка. На сегодняшний день объем инвестиций составил более 30 млн рублей. Инвестиционная фаза продолжается по мере масштабирования и развития бизнеса», — подчеркнул он.

Инвестиции в сервис «СвифтДрайв» оцениваются в 150 млн рублей. Причем часть из данной суммы уже потратили, заявил Ястржембский. Он обратил внимание на заключение договора о сотрудничестве с самыми крупными игроками на рынке, такими как «Яндекс Такси». Кроме того, агрегатор - партнер компании «Ситимобил».

«К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого «СвифтДрайв» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнеров», — отметил Станислав Ястржембский.