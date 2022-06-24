Ради покупки автомобиля американцы готовы ехать за тысячу километров

Дефицит микроэлектроники, охвативший глобальный автопром, привел к остановкам заводов и подорожанию машин: согласно Федеральному бюро статистики труда США, только в начале 2022 года на североамериканском рынке цены были на 10 процентов выше, чем в январе-2021. Subaru провела опрос и выяснила, какой путь жители разных штатов готовы преодолеть, чтобы купить приглянувшийся автомобиль с максимальной выгодой.

Опрос показал, что в среднем жители США не прочь проехать 755 километров, чтобы сэкономить при покупке машины. Готовность к самым длительным заездам ожидаемо продемонстрировали жители самого большого по площади штата — Аляски. Там автомобилистов не пугают расстояния и в 1160 километров. Наименьшее желание выезжать далеко от дома выразили в Вермонте, где готовы проехать в среднем 460 километров.

Любопытно, что второй по площади штат США, Техас, не стал вторым по длине потенциального пути с результатом 837 километров. Заметно больше готовы проехать в Айдахо — 1120 километров. Жители Калифорнии, самого густонаселенного штата, в поисках недорогого автомобиля проедут в среднем 801 километр, а Нью-Йорка — 756 километров.

Судя по результатам опроса, американцев не пугают цены на бензин, если речь идет об экономии при покупке машины. В середине июня стоимость топлива в США обновила очередной исторический рекорд: цена одного галлона перевалила за пять долларов (примерно 268,25 рубля за галлон, или 70,9 рубля за литр). Для сравнения, год назад за галлон просили около трех долларов. То есть, нынешняя стоимость топлива выше, чем в период топливного кризиса 2008 года.