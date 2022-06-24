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38 минут назад

Toyota отзовет один из внедорожников из-за серьезного дефекта

Газета.Ru

Японская компания Toyota отзывает для ремонта свой единственный серийный электрокроссовер bZ4X. Об этом сообщает Reuters.

Toyota отзывает новые внедорожники
Фото: Газета.руГазета.ру

Продажи машин начались в апреле, однако у них выявили серьезный дефект. Выяснилось, что на заводе-производителе при сборке были плохо затянуты ступичные болты, поэтому во время движения у машины могут отвалиться колеса.

Под отзывную кампанию попали 2700 автомобилей Toyota bZ4X в Европе, США, Канаде и Японии.

Регулирующие органы рекомендовали владельцам «проблемных» кроссоверов отказаться от их эксплуатации до тех пор, пока не будет найдено «постоянное решение» для ремонта.

Автоновости,Toyota,
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