Toyota отзывает новые внедорожники

Японская компания Toyota отзывает для ремонта свой единственный серийный электрокроссовер bZ4X. Об этом сообщает Reuters.

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Продажи машин начались в апреле, однако у них выявили серьезный дефект. Выяснилось, что на заводе-производителе при сборке были плохо затянуты ступичные болты, поэтому во время движения у машины могут отвалиться колеса.

Под отзывную кампанию попали 2700 автомобилей Toyota bZ4X в Европе, США, Канаде и Японии.