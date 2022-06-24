Упрощенная Lada Granta получит кондиционер

Со второй недели июня АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей на тольяттинском заводе. Пока с конвейера сходят упрощённые версии "народной" модели - Lada Granta Classic "22.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

В этой комплектации у автомобиля нет не только некоторых опций безопасности, но и кондиционера. Стало известно, что Granta его получит.

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", Lada Granta с кондиционером начнут выпускать в августе 2022 года, но сколько придётся доплатить за эту опцию комфорта, пока неизвестно.

Упрощенная Lada Granta по сравнению с базовой версией, выпускавшейся до кризиса поставок комплектующих, лишилась антиблокировочной системы тормозов, электронной системы стабилизации ESC, ЭРА-ГЛОНАСС, подушки безопасности водителя, подсказчика переключения передач, повторителей указателей поворота в зеркалах, запасного колеса. При этом модель получила электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, которых не было в "базе" до этого.

Цены на седан стартуют от 678 300 рублей, универсал можно купить за 705 300 рублей, лифтбек стоит 698 300 рублей.