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51 минуту назад

Новости автомира: упрощенная Lada Granta получит кондиционер

Российская Газета

Со второй недели июня АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей на тольяттинском заводе. Пока с конвейера сходят упрощённые версии "народной" модели - Lada Granta Classic "22.

Упрощенная Lada Granta получит кондиционер
Фото: Юрий Зубко/ РГЮрий Зубко/ РГ

В этой комплектации у автомобиля нет не только некоторых опций безопасности, но и кондиционера. Стало известно, что Granta его получит.

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", Lada Granta с кондиционером начнут выпускать в августе 2022 года, но сколько придётся доплатить за эту опцию комфорта, пока неизвестно.

Упрощенная Lada Granta по сравнению с базовой версией, выпускавшейся до кризиса поставок комплектующих, лишилась антиблокировочной системы тормозов, электронной системы стабилизации ESC, ЭРА-ГЛОНАСС, подушки безопасности водителя, подсказчика переключения передач, повторителей указателей поворота в зеркалах, запасного колеса. При этом модель получила электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, которых не было в "базе" до этого.

Цены на седан стартуют от 678 300 рублей, универсал можно купить за 705 300 рублей, лифтбек стоит 698 300 рублей.

В июле АвтоВАЗ приступит к сборке упрощённой Lada Niva Legend, в августе начнут собирать Niva Travel. Тестовое производство внедорожников уже осуществляется.

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