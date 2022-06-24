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46 минут назад

Гаишники Москвы отчитались о наказании нарушителей с иностранными номерами

Мария Иванова

Почти 12 тысяч административных материалов составлено за пять месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы в отношении водителей, управляющим автомобилями с иностранными номерами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Гаишники Москвы отчитались о наказании нарушителей с иностранными номерами
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что эти постановления вынесены на основании фотографий с камер.

"Госавтоинспекция Москвы продолжит работу, направленную на неотвратимость наказания водителей транспортных средств указанной категории, систематически совершающих административные правонарушения", — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции Москвы напомнили, что владельцы транспортных средств с иностранными регистрационными знаками могут проверить наличие своих нарушений на сайте ведомства.

Россиянам, которые ранее зарегистрировали машины в государствах-участниках ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения), дается 10 дней для постановки автомобиля на учет. Этот срок отсчитывается с момента их прибытия на территорию РФ. За несоблюдение этого правила полагается штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч рублей. Возможно также лишение прав на срок от одного до трех месяцев, напоминает Autonews.

Автоновости,ГИБДД,ЕАЭС,
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