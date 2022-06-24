Гаишники Москвы отчитались о наказании нарушителей с иностранными номерами

Почти 12 тысяч административных материалов составлено за пять месяцев 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы в отношении водителей, управляющим автомобилями с иностранными номерами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства .

Россиянам, которые ранее зарегистрировали машины в государствах-участниках ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения), дается 10 дней для постановки автомобиля на учет. Этот срок отсчитывается с момента их прибытия на территорию РФ. За несоблюдение этого правила полагается штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч рублей. Возможно также лишение прав на срок от одного до трех месяцев, напоминает Autonews.