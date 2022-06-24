Ford придумала автомобильную систему, которая позаботится о пушистых пассажирах

Компания Ford продолжает размышлять над способами сделать поездку комфортнее, используя имеющийся арсенал сенсоров и датчиков. Не обходят в Ford вниманием и питомцев: как сообщает Ford Authority, недавно Бюро по регистрации патентов и торговых марок США зарегистрировало систему, которая не только следит за состоянием животных в машине, но и подключается по мере необходимости, чтобы повысить их уровень комфорта.

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Система использует радиочастотные датчики, чтобы определить местоположение животного, а затем подключает различные системы автомобиля в зависимости от получаемых данных. Так, в зависимости от температуры тела питомца система может открывать либо закрывать окна (в том числе во время стоянки), управлять климатом в зоне нахождения животного, а также включать или выключать обогрев и вентиляцию сидений.

Если датчики зафиксируют достаточно сильный дождь, система прикроет ближайшее к животному окно. Предусмотрено даже изменение настроек дисплея перед питомцем — частоты кадров и яркости.