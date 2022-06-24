Ford показал 2000-сильный электрический фургон

Десятки автомобилей Ford Transit усердно трудятся за кулисами Фестиваля скорости в Гудвуде, который стартовал сегодня. Но невероятный Ford Pro Electric SuperVan — это один из фургонов, который займёт центральное место, а не просто является частью логистики фестиваля.

Фото: Ford Ford

Подробнее: Это не первый концептуальный Transit, но единственный, мощность которого эквивалентна отдачи 19 серийных Transit благодаря четырехмоторной электрической силовой установке, выдающей невероятные 2000 лошадиных сил и позволяющей электрофургону разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

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Это четвертый в серии безумных концептов Ford SuperVan, которые восходят к 1971 году, когда кому-то пришла в голову безумная идея установить в Transit первого поколения мотор от гоночного Ford GT40, победившего в Ле-Мане.

Ford сделал еще раз это в 1980-х и 1990-х годах, представив SuperVan 2 и SuperVan 3, а теперь навороченный фургон вернулся в виде электромобиля, чтобы соответствовать духу текущего времени.

Ford Pro Electric SuperVan, который был разработан совместно со STARD Motorsport должен помочь привлечь интерес к серийному фургону E-Transit Custom.

Ford

Кузов: Подобные проекты часто строятся на основе кастомного шасси с пространственной рамой и «обшиваются» кузовными панелями, чтобы напоминать настоящий автомобиль.

Примерно так же устроен и Electric SuperVan, который получил легкие карбоновые панели, закреплённые поверх каркаса из стальных труб. Но Ford утверждает, что панель пола на самом деле взята у серийного фургона E-Transit Custom.

Дизайн: Внешне SuperVan лишь отдаленно напоминает серийный E-Transit Custom. Передний сплиттер, агрессивные боковые юбки, узкие зеркала заднего вида в гоночном стиле и фиксированные окна не оставляют сомнений в том, что это нечто большее, чем просто обычный фургон.

Но еще эффектнее автомобиль выглядит сзади. Установленный на крыше спойлер и огромный диффузор соревнуются друг с другом в величине создаваемой прижимной силы. Задняя часть в форме буквы V над поясной линией, позволяя воздуху проходить внутри стоек крыши и создавая отсылку к суперкару Ford GT.

Ford

Салон: Внутри этого Transit вы не найдёте ни посылок из Ozon, ни пакетов с едой из Ашана. Вместо этого вы получаете полный каркас безопасности, большую цифровую панель приборов, небольшое гоночное рулевое колесо, обтянутое алькантарой, и сенсорный экран по центру, как у Mustang Mach-E.

Сенсорный экран и оборудование Ford SYNC позволят гонщику Ромену Дюма, который сядет за руль электрофургона для заезда в Гудвуде, выбирать между режимами движения Road, Track, Drag, Drift и Rally и тремя уровнями рекуперативного торможения.

Он также может сможет отправлять инженерам Ford данные о производительности в режиме реального времени, что является намеком на программное обеспечение для удаленного управления транспортными средствами, разработанное Ford, чтобы помочь бизнесу следить за своим автомобилями и водителями.