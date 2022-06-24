Злостных нарушителей ПДД выставляют на доску позора

Сервис «Витрина данных ГИБДД», в котором будет содержаться информация о злостных нарушителях правил дорожного движения, начнет работу с 1 июля 2022 года. Об этом говорится в изменениях к приказу МВД, регламентирующему порядок эксплуатации специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС «ГИБДД-М» подсистемы «Оперативная выборка данных», «Надзор ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД», — говорится в приказе.

Единая цифровая платформа, создаваемая ГИБДД, предназначена в том числе для проверки компаниями своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД, а также лишения права управления транспортными средствами, сообщало ранее агентство ТАСС.