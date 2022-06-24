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8 минут назад

Новости автомира: в России заработает платформа с данными о злостных нарушителях ПДД

Алиса Селезнёва

Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» начнет свою работу с 1 июля. Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации приказе МВД России.

Злостных нарушителей ПДД выставляют на доску позора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД"», - отмечается в документе.

Ранее в ГИБДД сообщали, что единая цифровая платформа призвана дать возможность компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях - как россиянах, так и иностранцах, пишет ТАСС.

С 20 июня вступили в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые предусматривают возможность в автоматическом режиме списывать задолженности, в том числе неоплаченные вовремя штрафы за нарушения ПДД. При этом будет действовать мера, защищающая от ошибочных взысканий с тех, кто не является должником.

В 2021 в России было вынесено более 160 млн штрафов с помощью дорожных камер, а их общая сумма впервые превысила 100 млрд рублей.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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