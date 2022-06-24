Впервые пользователь электросамоката получил условный срок за пьяную езду

Тюменский суд приговорил владельца электросамоката к одному году условного заключения за то, что он управлял данным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Речь ведётся о первом подобном случае на территории РФ.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС Донат Сорокин / ТАСС

В России средства индивидуальной мобильности (гироскутеры, самокаты, моноколёса и т.п.) пока не обладают правовым статусом. 27-летний житель Тюмени, который передвигался на электрическом самокате в пьяном состоянии, был остановлен сотрудниками полиции в декабре 2021 года.

Как стало известно, годом ранее этого жителя Тюмени лишили водительских прав, так как он отказался пройти медицинское освидетельствование. При этом срок этого наказания пока не прошёл.

В итоге в суде применили статью 264.1 Уголовного Кодекса РФ, которая ужесточает наказание в таких случаях. Кроме годового лишения свободы, тюменцу запретили 2,5 года управлять транспортными средствами. Раньше в данных случаях в судах назначалось наказание, подразумевающее штрафы либо административные аресты.

В тюменском суде решили, что самокат, который использовал для передвижения нетрезвый водитель из Тюмени, по своим характеристикам сопоставим с мопедом. Вследствие этого на пользователя данного транспортного средства распространены соответствующие ограничения.

Такую практику в ГИБДД используют последние несколько лет. Они считают мопедами каждый самокат, силовой агрегат которого генерирует более 250 ватт.