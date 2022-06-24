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1 час назад

Новости автомира: Премиальный кроссовер Mazda CX-60 примерил спортивный обвес

Motor.ru

В июне Mazda начала принимать заказы на новый премиальный кроссовер CX-60 в Японии, а к концу месяца для модели уже предложили первый стайлинг-комплект — его разработало местное ателье AutoExe. За спортивный обвес, который, помимо прочего, включает спойлер и задний диффузор, просят от 33 тысяч до 90 тысяч иен, что в пересчете в рубли по нынешнему курсу составляет 13-36 тысяч рублей. Сам же кроссовер стоит от трех до 6,26 миллиона иен (1,2-2,5 миллиона рублей).

Фото дня: Mazda CX-60 получила спортивный обвес
Фото: Motor.ruMotor.ru

Согласно описанию на сайте AutoExe, комплект внешних доработок носит индекс KH-07. Предусмотрена установка сплиттера, доработанного заднего бампера, диффузора и спойлера на пятой двери — все эти элементы могут быть окрашены либо в черный глянцевый цвет, либо серебристой эмалью. При этом сдвоенные патрубки выхлопной системы и черные пластиковые накладки на кузове позаимствованы из официального каталога аксессуаров Mazda.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

В Европе CX-60 представлен с безальтернативной гибридной установкой e-Skyactiv PHEV, мощность которой составляет 327 лошадиных сил, а в родной Японии кроссовер также доступен с «атмосферником» 2.5 и новым турбодизелем Skyactiv-D объемом 3,3 литра.

CX-60 принадлежит к тому же классу, что и Mercedes-Benz GLC, однако в числе конкурентов модели Mazda называет не немецкие кроссоверы, а модели Lexus.

Кроссовер Mazda CX-60 получил шестицилиндровый дизель

В России Mazda CX-60 ждать не стоит — на нашем рынке марка представлена тремя моделями, это Mazda6, CX-5 и CX-9, производство которых организовано на заводе во Владивостоке. В мае на предприятии начались корпоративные каникулы, сразу за которыми последовал простой.

От любви до ненависти: машины с самым редким двигателем

Автоновости,Lexus,Mazda,Mercedes-Benz,
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