Фото дня: Mazda CX-60 получила спортивный обвес

В июне Mazda начала принимать заказы на новый премиальный кроссовер CX-60 в Японии, а к концу месяца для модели уже предложили первый стайлинг-комплект — его разработало местное ателье AutoExe. За спортивный обвес, который, помимо прочего, включает спойлер и задний диффузор, просят от 33 тысяч до 90 тысяч иен, что в пересчете в рубли по нынешнему курсу составляет 13-36 тысяч рублей. Сам же кроссовер стоит от трех до 6,26 миллиона иен (1,2-2,5 миллиона рублей).
Согласно описанию на сайте AutoExe, комплект внешних доработок носит индекс KH-07. Предусмотрена установка сплиттера, доработанного заднего бампера, диффузора и спойлера на пятой двери — все эти элементы могут быть окрашены либо в черный глянцевый цвет, либо серебристой эмалью. При этом сдвоенные патрубки выхлопной системы и черные пластиковые накладки на кузове позаимствованы из официального каталога аксессуаров Mazda.
В Европе CX-60 представлен с безальтернативной гибридной установкой e-Skyactiv PHEV, мощность которой составляет 327 лошадиных сил, а в родной Японии кроссовер также доступен с «атмосферником» 2.5 и новым турбодизелем Skyactiv-D объемом 3,3 литра.
CX-60 принадлежит к тому же классу, что и Mercedes-Benz GLC, однако в числе конкурентов модели Mazda называет не немецкие кроссоверы, а модели Lexus.
В России Mazda CX-60 ждать не стоит — на нашем рынке марка представлена тремя моделями, это Mazda6, CX-5 и CX-9, производство которых организовано на заводе во Владивостоке. В мае на предприятии начались корпоративные каникулы, сразу за которыми последовал простой.