Фото дня: Mazda CX-60 получила спортивный обвес

В июне Mazda начала принимать заказы на новый премиальный кроссовер CX-60 в Японии, а к концу месяца для модели уже предложили первый стайлинг-комплект — его разработало местное ателье AutoExe. За спортивный обвес, который, помимо прочего, включает спойлер и задний диффузор, просят от 33 тысяч до 90 тысяч иен, что в пересчете в рубли по нынешнему курсу составляет 13-36 тысяч рублей. Сам же кроссовер стоит от трех до 6,26 миллиона иен (1,2-2,5 миллиона рублей).

Согласно описанию на сайте AutoExe, комплект внешних доработок носит индекс KH-07. Предусмотрена установка сплиттера, доработанного заднего бампера, диффузора и спойлера на пятой двери — все эти элементы могут быть окрашены либо в черный глянцевый цвет, либо серебристой эмалью. При этом сдвоенные патрубки выхлопной системы и черные пластиковые накладки на кузове позаимствованы из официального каталога аксессуаров Mazda.

Motor.ru

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В Европе CX-60 представлен с безальтернативной гибридной установкой e-Skyactiv PHEV, мощность которой составляет 327 лошадиных сил, а в родной Японии кроссовер также доступен с «атмосферником» 2.5 и новым турбодизелем Skyactiv-D объемом 3,3 литра.

CX-60 принадлежит к тому же классу, что и Mercedes-Benz GLC, однако в числе конкурентов модели Mazda называет не немецкие кроссоверы, а модели Lexus.