Новый Ford Maverick станет гибридом с полным приводом

Ford выпустил на улицы интригующий новый пикап Maverick, облачив его в легкий камуфляж, но полностью переработав трансмиссию. Очевидно, что экстерьер особо не изменится. Самое интересное — это распределительная коробка, установленная на задней левой двери. Если вы внимательно посмотрите на текст на нем, то поймете, что компактный пикап имеет подключаемую гибридную силовую установку на базе 2,1-литрового двигателя. Что еще более интересно, это полноприводная модель.
Гибрид Maverick, который в настоящее время продается только с передним приводом и развивает максимальную мощность всего 194 л.с. В результате большинство покупателей выбирают полноприводную негибридную версию с превосходной мощностью 254 л.с. на коленчатом валу.
Ходят слухи, что новая версия AWD PHEV использует большую тяговую батарею емкостью 14,4 кВтч. Технически похожий внедорожник Ford Escape проезжает около 60 км полностью на электричестве от того же аккумуляторного блока.