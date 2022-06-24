Новый Ford Maverick станет гибридом с полным приводом

Ford выпустил на улицы интригующий новый пикап Maverick, облачив его в легкий камуфляж, но полностью переработав трансмиссию. Очевидно, что экстерьер особо не изменится. Самое интересное — это распределительная коробка, установленная на задней левой двери. Если вы внимательно посмотрите на текст на нем, то поймете, что компактный пикап имеет подключаемую гибридную силовую установку на базе 2,1-литрового двигателя. Что еще более интересно, это полноприводная модель.