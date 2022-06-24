Водители попадут в "витрину ГИБДД" еще не скоро

С 1 июля будет введена в эксплуатацию так называемая "Витрина данных ГИБДД". Утверждены поправки в соответствующий приказ МВД.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Напомним, что изначально предполагалось, что эта самая витрина будет неким инструментом оперативного предоставления сведений об автомобилях, а также о водителях, заинтересованным ведомствам и организациям.

Видео дня

По сути, это специальная программа для такого взаимодействия. С ее помощью, например, при приеме на работу работодатель сможет убедиться, что права человек получал и их не лишался. Эта программа прекрасно бы работала при выдаче разрешений на работу в такси или при допуске к управлению каршерингом.

Как пояснил источник, знакомый с этим продуктом, витрина уже эффективно работает с прошлого года. Но только по части предоставления информации по наличию у того или другого гражданина автомобиля. Например, ее использует Минтруд при начислении социальных выплат на детей. Через нее проходит подтверждение, есть у семьи автомобиль или нет, а также сколько их.

Также напомним об электронном свидетельстве о регистрации транспортного средства. Пока проходит эксперимент, который позволяет предъявлять сотруднику на дороге не сам СТС, а QR-код на смартфоне в приложении "Госуслуги Авто". Инспектор считывает своим планшетом этот код, и получает информацию об СТС. Это также работает через "Витрину данных ГИБДД".

А что касается информации о водителях, то эта часть заработает еще не скоро. Сейчас только разработан план мероприятий по внедрению этой системы. Его недавно анонсировало Минцифры. Предполагается, что в октябре эта система заработает. То есть, в приложении "Госуслуги авто" можно также будет закрепить и права.