Появились первые шпионские фото нового BMW X3

Немецкий автобренд BMW вывел на дорожные испытания первый прототип современного кросса X3 новой генерации. В Сети опубликовали ряд снимков вездесущих фотошпионов, которые демонстрируют закамуфлированное транспортное средство.

Фото: Car.ru Car.ru

Согласно предположениям, модель будет преображена в аналогичном стиле, как и в случае представленной в недавнем времени версии BMW X1. В рамках авторынка современный вседорожник должен появиться не раньше 2024-го года.

Хотя авто одето в камуфляжную защиту, на нём просматривается радиаторная решётка, а также новая автомобильная оптика. Для прототипа предложили модифицированную подоконную линию, а также более гладкие боковины, для которых характерен менее развитый рельеф. Имеются предположения, что тестирование кроссовера осуществляют уже в серийной версии автомобильного кузова.

Car.ru

Car.ru

Фотошпионы не смогли получить доступ к интерьеру. По всей видимости, на BMW в исполнении X3 будет применён аналогичный цифровой кокпит, как и в случае прочих новинок автобренда. Для него предлагается два больших дисплея.

Предположительно, BMW X3 будет построен на базе 3-series. Для кросса предложат набор двигателей внутреннего сгорания, а в перспективе полностью электрическое исполнение по примеру версии iX1 марки BMW.

Согласно одной из гипотез, запечатлённое на фото транспортное средство представляет собой версию M40i. Речь об одном из самых мощных вариантов в семействе.