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1 час назад

Новости автомира: появились первые шпионские фото нового BMW X3

Car.ru

Немецкий автобренд BMW вывел на дорожные испытания первый прототип современного кросса X3 новой генерации. В Сети опубликовали ряд снимков вездесущих фотошпионов, которые демонстрируют закамуфлированное транспортное средство.

Появились первые шпионские фото нового BMW X3
Фото: Car.ruCar.ru

Согласно предположениям, модель будет преображена в аналогичном стиле, как и в случае представленной в недавнем времени версии BMW X1. В рамках авторынка современный вседорожник должен появиться не раньше 2024-го года.

Хотя авто одето в камуфляжную защиту, на нём просматривается радиаторная решётка, а также новая автомобильная оптика. Для прототипа предложили модифицированную подоконную линию, а также более гладкие боковины, для которых характерен менее развитый рельеф. Имеются предположения, что тестирование кроссовера осуществляют уже в серийной версии автомобильного кузова.

Car.ru
Car.ru

Фотошпионы не смогли получить доступ к интерьеру. По всей видимости, на BMW в исполнении X3 будет применён аналогичный цифровой кокпит, как и в случае прочих новинок автобренда. Для него предлагается два больших дисплея.

Предположительно, BMW X3 будет построен на базе 3-series. Для кросса предложат набор двигателей внутреннего сгорания, а в перспективе полностью электрическое исполнение по примеру версии iX1 марки BMW.

Согласно одной из гипотез, запечатлённое на фото транспортное средство представляет собой версию M40i. Речь об одном из самых мощных вариантов в семействе.

В завершении стоит отметить, что актуальная генерация кроссов X3, а также X4 была подвергнута плановому рестайлингу летом прошлого года. Из этого можно сделать вывод, что скорее всего новая модификация BMW будет представлена уже в следующем году. В продаже автомобиль должен появиться не ранее 2024-го года. Пока неизвестно о сроках обновления соплатформенной версии X4 в кузове кросс-купе.

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