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1 час назад

Новости автомира: Компания Ferrari устроила световое мегашоу и побила рекорд Гиннесса

Car.ru

Итальянский автобренд Ferrari опубликовал в Сети видео, демонстрирующее эффектное интересное световое шоу, которое устроили в честь празднования 75-летия фирмы на своей автотрассе Фиорано.

Ferrari побила рекорд Гиннесса
Фото: Car.ruCar.ru

Из ролика видно, что вся выделенная площадь автотрека покрыта специальными светодиодами. Эти элементы заставили функционировать синхронно с современным суперкаром, который движется по автотрассе. В итоге огромные масштабы такого шоу позволили оказаться данному мероприятию в известной по всему миру книге рекордов Гиннесса.

Видео

Описывая данное зрелищное мероприятие, представители фирмы отметили, что ни одна тысяча специальных светодиодных ярких огней смогли превратить автотрек в так называемую Стену Света. Она украшена различными рисунками, посвящёнными создателю фирмы Энцо Феррари. По заявлению экспертов, количество светодиодов, которые использовались для создания эффектной световой картины, составило более миллиона.

В обыщем, в данном шоу задействовали 172 000 экземпляров ламп. В них смогли реализовать больше 1,039 тыс. светодиодов. Согласно полученной информации, полная длина «строк», именно в которые их встроили, составила 89 км. Площадь, укрытая огнями, составила около 113 000 м².

Этих элементов оказалось достаточно, чтоб Ferrari оказалась в популярной книге рекордов Гиннесса. Автобренд был признан создателем самой масштабной на планете гоночной автотрассы, которую осветили при помощи специальных светодиодов.

Эксперты отмечают, что освещение автотрека функционирует динамически, принимая в учёт движение суперкара Ferrari модификации Daytona SP3. Также прослеживается анимационная работа этого интересного проекта. В данном случае светодиодами последовательно отображаются разные рисунки.

В завершении стоит отметить, что в конце концов наблюдается их сливание в праздничную фирменную эмблему известного итальянского автобренда Ferrari. Этот логотип разработали к данному юбилею. Его представили в декабре 2021 года.

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