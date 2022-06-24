Ferrari побила рекорд Гиннесса

Итальянский автобренд Ferrari опубликовал в Сети видео, демонстрирующее эффектное интересное световое шоу, которое устроили в честь празднования 75-летия фирмы на своей автотрассе Фиорано.

Фото: Car.ru Car.ru

Из ролика видно, что вся выделенная площадь автотрека покрыта специальными светодиодами. Эти элементы заставили функционировать синхронно с современным суперкаром, который движется по автотрассе. В итоге огромные масштабы такого шоу позволили оказаться данному мероприятию в известной по всему миру книге рекордов Гиннесса.

Описывая данное зрелищное мероприятие, представители фирмы отметили, что ни одна тысяча специальных светодиодных ярких огней смогли превратить автотрек в так называемую Стену Света. Она украшена различными рисунками, посвящёнными создателю фирмы Энцо Феррари. По заявлению экспертов, количество светодиодов, которые использовались для создания эффектной световой картины, составило более миллиона.

В обыщем, в данном шоу задействовали 172 000 экземпляров ламп. В них смогли реализовать больше 1,039 тыс. светодиодов. Согласно полученной информации, полная длина «строк», именно в которые их встроили, составила 89 км. Площадь, укрытая огнями, составила около 113 000 м².

Этих элементов оказалось достаточно, чтоб Ferrari оказалась в популярной книге рекордов Гиннесса. Автобренд был признан создателем самой масштабной на планете гоночной автотрассы, которую осветили при помощи специальных светодиодов.

Эксперты отмечают, что освещение автотрека функционирует динамически, принимая в учёт движение суперкара Ferrari модификации Daytona SP3. Также прослеживается анимационная работа этого интересного проекта. В данном случае светодиодами последовательно отображаются разные рисунки.