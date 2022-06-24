Дилеры просят АвтоВАЗ увеличить поставки упрощенных Lada Granta

Упрощенная Lada Granta, выпуск которой стартовал 8 июня, пользуется популярностью у россиян. Как информирует паблик "Нетипичный АвтоВАЗ", дилеры марки сообщают об очень высоком спросе на такие машины и просят АвтоВАЗ увеличить их поставки.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

Напомним, самым доступным в семействе Granta Classic’22 остается седан. Его рекомендованная розничная цена - минимум 675,9 тысячи рублей. Самый дорогой - универсал. Он стоит от 702,9 тысячи рублей. Цена на лифтбек в минимальной комплектации - 695,9 тысячи рублей. Granta Classic’22 продается в двух комплектациях - на штампованных колесных дисках и на литых.

Относительно прежней базовой комплектации Lada Granta Classic лишилась ABS, подушки безопасности водителя, SOS-комплекса "ЭРА-ГЛОНАСС", иммобилайзера и преднатяжителя ремней безопасности, класс двигателя понижен до "Евро-2" (был "Евро-5").

Удешевленная Lada Granta оснащается только 90-сильным 8-клапанным бензиновым мотором объемом 1,6 литра в сочетании с 5-ступенчатой МКП.