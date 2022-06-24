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1 час назад

Новости автомира: В Белоруссии предложили избавиться от засилья российских автомобилей

Газета.Ru

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) выступила с предложением избавиться от доминирования на республиканском рынке автомобилей, выпущенных в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Белоруссии предложили избавиться от засилья российских автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доминирующее положение на авторынке страны занимают легковые автомобили, произведенные или ввезенные с территории России. При этом уровень розничных цен на такие машины в основном определяется двумя факторами: цена российского экспортера для Белоруссии и курс российского рубля по отношению к белорусскому», — отметил глава БАА Сергей Варивода.

Однако, по его словам, за последние месяцы этого года сильно изменился вклад этих долей в ценообразование на авторынке страны. Из-за укрепления российского рубля и повышения цен, стало невыгодно ввозить машины из России. При этом, для того, чтобы избежать дефицита машин на внутреннем рынке, глава ассоциации предлагает вернуть прямой импорт и закупать автомобили у зарубежных автопроизводителей из-за пределов ЕАЭС.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с предложением отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей в Россию до 1 января 2024 года.

Автоновости,ЛДПР,ЕАЭС,Госдума,
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