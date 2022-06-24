ГИБДД выставит злостных нарушителей ПДД на «доску позора»

В июле МВД откроет доступ к онлайн-базе злостных нарушителей, воспользоваться которой смогут агрегаторы такси, каршеринговые компании и другие организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами. В будущем система позволит автовладельцам не возить с собой водительские удостоверения и СТС, но едва ли сделает ситуацию на дорогах безопаснее, уверены собеседники «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

С 1 июля этого года в России заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». Это следует из приказа МВД, опубликованного в пятницу, 24 июня, на официальном портале правовой информации. Детальной информации опубликованный приказ не содержит, но о том, как он будет работать знает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС), член общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин.

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По его словам, «витрина данных ГИБДД» позволит организациям проверять, как часто водители нарушают ПДД и лишали ли их водительских удостоверений.

Это в первую очередь затронет агрегаторы такси и каршеринговые компании, рассказал «Газете.Ru» Шапарин.

«Это большой и серьезный сервис, который разрабатывается совместно с Минцифры, он позволит ГИБДД делиться своими данными с другими государственными структурами. Это такая «доска позора» для водителей, которые нарушают больше остальных», – говорит Шапарин.

Система будет использоваться для проверки в автоматическом режиме наличия водительского удостоверения у граждан, которые устраиваются работать в такси или берут машину каршеринга. Вся палитра данных Госавтоинспекции становится доступным и машиночитаемым массивом, объясняет собеседник.

Все массивы данных ГИБДД становятся доступны для автоматизированной работы приложений «Госуслуг», Минцифры и других. Огромное количество разных сервисов будут получать эти данные.

В перспективе новая система позволит автовладельцам не возить с собой водительские удостоверения и СТС, поскольку все данные инспекторы ГИБДД смогут получить из «витрины», также появятся реестры разрешений на работу в такси.

«Доска позора» с нарушителями ПДД не будет доступна обычным гражданам. Доступ к информации получат организации, системно работающие с порталом Госуслуг, прежде всего, это различные министерства и ведомства, отметил Шапарин.

Вероятность ошибок в новом сервисе ровно такая же, как и в любом другом сервисе Госавтоинспекции, говорит эксперт. Полноценное развертывание системы по взаимодействию с компаниями и структурами должно произойти в обозримой перспективе, поскольку работа ведется достаточно давно, говорит он.

Аккуратнее водить не станут

Водители арендных машин чаще и грубее нарушают ПДД, нежели собственники личного транспорта, а таксисты должны быть самыми аккуратными водителями, подчеркивает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Не жду, что это нововведение положительно скажется на безопасности дорожного движения. У нас любая самая хорошая идея в процессе исполнения может быть так извращена, что он нее ничего хорошего не остается», — подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru» Похмелкин.

По словам собеседника, существует большой риск бюрократических ошибок, из-за которых на «доске позора» могут оказаться невиновные водители.

«Допустим, с людей сняли все ограничения, но в базе они продолжают оставаться. Где-то может быть ошибка, перепутают фамилию, нечто подобное точно стоит ожидать», – уверен Похмелкин

Функционал новой системы никак не поможет бороться с нарушителями, соглашается вице-президент «Национального автомобильного союза» Шапарин.

«Многие данные и уже доступны в интернете – все могут посмотреть как нарушал попавший в аварию депутат», — говорит он.

Нововведение может упростить работу сотрудникам служб такси, которые проверяют водителей по открытым базам данных, в том числе на штрафы за опасную езду, считают в сервисе такси «Максим». Сейчас специалисты изучают возможность подключения к системе, рассказал пресс-секретарь сервиса Павел Стенников «Газете.Ru».

Впрочем, новая система еще далека от полноценного цифрового профиля водителей, отмечают в таксомоторной компании. Для принятия решения о сотрудничестве агрегаторам и таксопаркам необходимо знать про отсутствие медицинских и прочих противопоказаний, например, что водитель не состоит на психиатрическом и наркологическом учете, не имеет судимостей по тяжким статьям.

«Это закрытая для нас информация. Нам не нужны персональные сведения и подробности. В идеале мы должны получать онлайн ответ автоматизированной системы МВД — безопасно ли сотрудничать с конкретным водителем. Как банки онлайн одобряют кредиты: да или нет. Такая система реально поможет повысить безопасность поездок», — замечает Стенников.

В каршеринговой компании «Делимобиль» на запрос «Газеты.Ru» ответили, что пока еще не изучили функциональность сервиса и не до конца понимают, как он будет работать. В «Ситидрайве» приветствовали инициативу ГИБДД и выразили готовность «подключиться к обсуждению нововведения и рассмотреть предложенные возможности».