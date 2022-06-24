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1 час назад

Новости автомира: В электрический Kia Niro добавили матрас и складные стулья

Motor.ru

Южнокорейские инженеры опубликовали на YouTube-канале Asian Petrolhead видеоролик, в котором продемонстрировали необычную модификацию электрического кроссовера Kia Niro 2022 года. В ходе доработок специалисты оборудовали модель пакетом дополнительных аксессуаров для комфортного отдыха на природе. При этом список опций можно варьировать по желанию заказчиков. Стоимость переоборудования электрокроссовера в автокемпер создатели не сообщили.

В электрический Kia Niro добавили матрас и складные стулья
Фото: Motor.ruMotor.ru

Электрический Kia Niro представили в апреле нынешнего года. С тех пор корейская компания выпустила несколько модификаций кроссовера, в числе которых было сразу три батарейные версии, а также исполнение, подготовленное для работы в такси. Теперь же специалисты Asian Petrolhead оснастили серийный электрокар дополнительными аксессуарами для комфортных автопутешествий.

Среди прочего, модель получила красные отражатели на задних дверях, поручень на средней стойке, а также набор складных стульев со столом и съемный матрас. Кроме того, комплектацию кемпера можно расширить защитой дверных карт.

Все аксессуары инженеры добавили в электрическую версию кроссовера. Однако такой же комплектацией можно оборудовать и модель с подключаемым гибридом. В технической части никаких изменений не произошло. Стоимость новой версии создатели не раскрыли.

В середине февраля в Сети продемонстрировали «страшный» дом на колесах, построенный на базе старого Cadillac. Необычный кемпер построили поклонники фильмов ужасов.

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