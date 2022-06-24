Michelin представил шины из металлолома и цедры лимона

Компания Michelin представила шины, больше чем наполовину состоящие из экологически чистых материалов. Сырьем для них выступает натуральный каучук, цедра лимона и апельсина, сосновая смола и металлолом. Шины поставят на электрокар Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, который примет участие в традиционной гонке на вершину холма в английском Гудвуде.

Фото: Michelin Michelin

Прошлым летом Michelin выпустила шины, на 46 процентов состоящие из экологически чистых материалов. Их разработали специально для лемановского спортпрототипа швейцарской фирмы GreenGT, оснащенного водородными топливными элементами. В этом году на Гудвудском фестивале скорости показали новую версию экологических шин. В них уже 53 процента вторсырья и органики.

Сырьем для таких шин служит натуральный каучук, технический углерод, полученный после переработки старых покрышек, цедра лимона и апельсина, сосновая смола, а также подсолнечное масло и металлолом, который используют для корда. К 2050 году все шины Michelin будут на 100 процентов экологически безопасными.