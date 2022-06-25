КамАЗ показал инновационный самосвал без кабины

КамАЗ показал инновационный 50-тонный самосвал «Юпитер», у которого нет кабины. Речь идёт о беспилотном 8,8-метровом полноприводном грузовике с электромеханической трансмиссией, 450-сильным двигателем, самосвальной платформой объёмом 25 кубометров и грузоподъёмностью 27 тонн. Участие водителя конструкцией не предусмотрено вовсе — за движением «Юпитера» по безлюдному карьеру и погрузкой/выгрузкой рудных материалов будет следить оператор.

Фото: Пресс-служба Президента Татарстана Пресс-служба Президента Татарстана

скрин видео, Пресс-служба Президента Татарстана

Дебют «Юпитера» состоялся накануне в ходе выездного заседания Совета директоров ПАО КАМАЗ. Пресс-служба автогиганта пока не опубликовала фотоотчёт, не фигурирует автономный грузовик и на снимках пула Президента РТ, однако в видеоотчёте с поездки новинка засветилась, причём в кадр попали ключевые характеристики беспилотника.

скрин видео, Пресс-служба Президента Татарстана

КамАЗ называет инновационный грузовик «Юпитер-30», хотя судя по заявленным характеристикам грузоподъёмность составляет 27 тонн. Внутризаводской индекс модели — КамАЗ-6559, назначение — карьерный самосвал (землевоз). Новинка едва ли сможет передвигаться по дорогам общего пользования, ведь ширина составляет 3657 миллиметров, а высота — 3500 миллиметров.

Отсутствие кабины позволяет «Юпитеру» двигаться и вперёд, и назад, благо нужная оптика есть с обоих сторон. Известно, что в движение самосвал приводит гибридная силовая установка. Других подробностей о технике нет, но похоже речь идёт о родоначальнике целого семейства беспилотных самосвалов, а самый большой грузовик сможет перевозить до 220 тонн, потеснив БелАЗы.

скрин видео, Пресс-служба Президента Татарстана

Показали на КамАЗе и другие новинки. Гостей встречали новые пожарные машины с кабинами семейства К5, а также новейший полноприводный тягач с колёсной формулой 6х6. Был в экспозиции сочленённый самосвал «Геркулес», электробус и магистральный тягач.