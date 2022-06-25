В Приморье захотели построить мост в КНДР

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков провел в формате видеоконференции встречу с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо и обсудил с ним ряд совместных проектов, включающих строительство автомобильного пограничного моста через реку Туманная. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

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В опубликованном заявлении указали, что в ходе беседы представители двух стран успели затронуть множество вопросов, касающихся восстановления и расширения торгово-экономического сотрудничества, прерванного пандемией COVID-19.

Обсуждая строительство моста через реку Туманная, стороны отметили, что дополнительная инфраструктура «будет способствовать дальнейшему интенсивному развитию торгово-экономических связей».

Помимо строительства моста, Чжон Хо и Чекунков также сочли важным восстановить железнодорожное сообщение через пограничный переход Хасан – Туманган. Северокорейский министр подчеркнул, что Пхеньян скоро достроит дезинфекционный комплекс, который позволит возобновить товарообмен между государствами.

Пресс-служба отмечает, что стороны также уделили внимание проекту Хасан-Раджин и вопросу возобновления грузовых перевозок через порт Раджин.