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2 часа назад

В Приморье захотели построить мост в КНДР

Lenta.ru

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков провел в формате видеоконференции встречу с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо и обсудил с ним ряд совместных проектов, включающих строительство автомобильного пограничного моста через реку Туманная. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В Приморье захотели построить мост в КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опубликованном заявлении указали, что в ходе беседы представители двух стран успели затронуть множество вопросов, касающихся восстановления и расширения торгово-экономического сотрудничества, прерванного пандемией COVID-19.

Обсуждая строительство моста через реку Туманная, стороны отметили, что дополнительная инфраструктура «будет способствовать дальнейшему интенсивному развитию торгово-экономических связей».

Помимо строительства моста, Чжон Хо и Чекунков также сочли важным восстановить железнодорожное сообщение через пограничный переход Хасан – Туманган. Северокорейский министр подчеркнул, что Пхеньян скоро достроит дезинфекционный комплекс, который позволит возобновить товарообмен между государствами.

Пресс-служба отмечает, что стороны также уделили внимание проекту Хасан-Раджин и вопросу возобновления грузовых перевозок через порт Раджин.

Ранее сообщалось, что в Уфе пройдет фестиваль «XXXIII Всероссийский олимпийский день». Мероприятие начнется с массовой «Зарядки чемпионов», которую проведет олимпийский чемпион Семен Елистратов. Затем участников ждут авиашоу и торжественная церемония открытия.

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