Michelin будет выпускать шины из корок лимона

Компания Michelin выпустила шины, которые на 53% состоят из экологически чистых материалов. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
Для производства таких покрышек используется натуральный каучук, технический углерод, который получают после утилизации отслуживших свой век шин, цедра лимона и апельсина, сосновая смола, подсолнечное масло и металлолом. Такими шинами оснастят электромобиль Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, который примет участие в традиционной гонке на вершину холма в английском Гудвуде. Этот суперкар оснащается двумя электромоторами с суммарной отдачей 1088 л.с.
На сегодняшний день новые шины проходят испытания. В Michelin обещают, что к 2050 году все покрышки компании будут на 100% экологически безопасными.
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