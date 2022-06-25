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1 час назад

Michelin будет выпускать шины из корок лимона

Газета.Ru

Компания Michelin выпустила шины, которые на 53% состоят из экологически чистых материалов. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Michelin будет выпускать шины из корок лимона
Фото: michelin.commichelin.com

Для производства таких покрышек используется натуральный каучук, технический углерод, который получают после утилизации отслуживших свой век шин, цедра лимона и апельсина, сосновая смола, подсолнечное масло и металлолом. Такими шинами оснастят электромобиль Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, который примет участие в традиционной гонке на вершину холма в английском Гудвуде. Этот суперкар оснащается двумя электромоторами с суммарной отдачей 1088 л.с.

На сегодняшний день новые шины проходят испытания. В Michelin обещают, что к 2050 году все покрышки компании будут на 100% экологически безопасными.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что примерно 95% автовладельцев в России покупают зимнюю резину, когда «жареный петух клюнет» и объяснил почему к холодному сезону следует готовиться в июне.

Автоновости,Porsche,Максим Кадаков,
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