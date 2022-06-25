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49 минут назад

Новости автомира: королевский Daimler вернули к жизни после 32 лет забвения

Motor.ru

Основанная в 1896 году марка Daimler с 1960 по конец 2000-х годов выпускала модели Jaguar, а кроме того, занималась сборкой собственных роскошных автомобилей и до 1970-х годов даже управляла автобусным подразделением. Кроме того, с 1902 года по 1950-е британский автопроизводитель являлся официальным поставщиком автомобилей для королевского двора. И одна из машин из парка британской королевской семьи попалась коллекционерам, которые нашли ее после нескольких десятилетий забвения в гараже.

Королевский Daimler вернули к жизни после 32 лет забвения
Фото: motor.rumotor.ru

К 1914 году Daimler использовались многими королевскими семьями, в том числе в Великобритании, Германии, России, Испании и Греции. Король Англии Георг V, например, использовал Daimler 57 HP — автомобиль, который был таким же роскошным, как Rolls-Royce Silver Ghost той эпохи. Daimler DE 27 1940-х годов тоже относится к автомобилям британского королевского двора.

В белый цвет машину перекрасили после списания из королевского парка и начала работы в свадебном прокате, а оригинальный тёмно-бордовый цвет, в который окрашиваются все официальные автомобили британской короны с 1900-х годов, сохранился под новой окраской. Классический Daimler стоят без движения с начала 1990-х, когда его поставили на прикол из-за поврежденной ветром водительской двери.

Когда энтузиасты с канала Curiosity Incorporated нашли автомобиль, кроме поврежденной двери и небольших проблем с краской у классического Daimler они не нашли — даже двигатель запустился после трех десятилетий стоянки. Сейчас машину ждет реставрация.

Напомним, Daimler DE выпускался с 1946 по 1953 год в британском Ковентри. Марка предлагала две версии модели — DE 27 с рядным 6-цилиндровым двигателем, как и машина в заточении, а также более дорогой DE 36 с рядным 8-цилиндровым двигателем. Преемником модели Daimler DE стал Daimler DK400, представленный в 1954 году.

Автоновости,Daimler,Jaguar,Rolls-Royce,
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