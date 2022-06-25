Китайский производитель готовит конкурента Tesla Cybertruck

Бренд Sany известен на территории КНР как один из самых крупнейших производителей грузовых транспортных средств и специальной строительной автотехники. Данная фирма собирается выпустить принципиально новую современную модель.

Фото: car.ru car.ru

По заявлению экспертов, речь ведётся об электрическом пикапе. По всей видимости, это транспортное средство задумано для конкуренции с американской Tesla Cybertruck. Первые изображения новинки появились в глобальной Сети.

Электрический пикап получил довольно нетривиальный внешний вид. Для передних автомобильных крыльев используется не основная кузовная расцветка. Они накрывают собой автомобильный капот. При этом бампер является практически незаметным. По всей передней плоскости предусмотрели огромную решётку. Автопроизводитель предусмотрел на ней место под светящийся логотип и основные фары.

car.ru

Колёсные диски больших размеров обули в грязевые шины. Они совместно с внушительным значением дорожного просвета обеспечивают хорошую проходимость в условиях бездорожья.

В настоящее время отсутствует информация о характеристиках и названии новой модели. При этом наверняка имеется агрегатная база Sany под пикап. Дело в том, что её серийные грузовые версии оснащаются аккумуляторными батареями, ёмкость которых составляет 423 кВт•ч, а также электромоторами, генерирующими до 551 лошадиной силы.

car.ru

В завершении стоит отметить, что в первых числах мая автобренд Sany демонстрировал изображения ещё одной версии в кузове пикап. В данном случае речь ведётся о другой модели, так как дизайн этого транспортного средства довольно сильно отличается от ранее рассматриваемого.