Для того, чтобы удлинить автомобиль, мастерам пришлось приварить к Rolls-Royce 2004 года выпуска части кузова от седана BMW 7 Series. От него же взята и задняя ось, также интегрированная в конструкцию автомобиля. В результате из люксового седана получился внедорожник с увеличенным дорожным просветом, расширенными колесными арками и 24-дюймовыми колесами.