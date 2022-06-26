Французское тюнинг-ателье Danton Arts Kustoms превратило лимузин Rolls-Royce Phantom в шестиколесный трехосный внедорожник, сообщает Motor1.
Для того, чтобы удлинить автомобиль, мастерам пришлось приварить к Rolls-Royce 2004 года выпуска части кузова от седана BMW 7 Series. От него же взята и задняя ось, также интегрированная в конструкцию автомобиля. В результате из люксового седана получился внедорожник с увеличенным дорожным просветом, расширенными колесными арками и 24-дюймовыми колесами.
Салон автомобиля получил элементы отделки из крокодиловой и змеиной кожи, а силовой агрегат остался тем же: под капотом полноприводного трехосного Rolls-Royce двигатель V12 мощностью 453 лошадиные силы.
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