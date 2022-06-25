Дилеры «АвтоВАЗа» просят увеличить поставки упрощенных Lada Granta

Российские дилеры »«АвтоВАЗа просят предприятие увеличить поставки автомобилей Lada Granta в упрощенных комплектациях из-за высокого спроса. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «Вконтакте».
«Продажи Lada Granta Classic'22 составили на 23 июня 55 автомобилей. А к нынешнему дню дилеры уже сообщают об очень высоком спросе на такие машины и просят увеличить их поставки», - говорится в сообщении.
Производство и продажи упрощенных моделей Lada Granta началось 16 июня в Тольятти. У таких машин отсутствуют подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер. Модель оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Цена упрощенных автомобилей Lada Granta стартует от 658,3 тыс. рублей, что на 103,2 тыс. рублей дешевле Granta предыдущего модельного года.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил первую пробную партию упрощенных внедорожников Lada Niva, у которых нет системы ABS и подушек безопасности.